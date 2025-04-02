الجيزة: تحصين 151 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواصلة جهود مديرية الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين على مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار محافظ الجيزة، وفق بيان الأربعاء، إلى أن الحملات والقوافل العلاجية تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن، وتقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى الموجودة المراكز والمدن.

وكشف تقرير تلقاه المهندس عادل النجار، عن جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال الشهر الجاري والتي تمكنت في مجال الطب الوقائي من تحصين 151194 رأس ماشية ضد أمراض (الحمى القلاعية - الوادي المتصدع - الجلد العقدي - جدري الضأن)، وذلك ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي مجال إدارة المجازر ولتحقيق اكتفاء الأسواق من اللحوم والدواجن، تم إصدار 320 تصريحًا جديدًا لذبح 324000 طائر ليبلغ إجمالى مذبوحات الدواجن 1241723 طائرًا، بالإضافة إلى 20720 رأس ماشية بالمجازر الحكومية.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة واستمرارًا لجهود تحسين السلالات لدى المربين بنطاق المحافظة، تم عمل اختبارات بروسيلا لعدد 744 رأس ماشية وتحصين 652 رأس ماشية، وعمل اختبارات الدرن لعدد 510 رؤوس من الجاموس والأبقار.

وفي مجال الإرشاد ولرفع وعي المواطنين تم عقد 48 ندوة إرشادية في مجالات (أهمية التحصين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار)، وترقيم وتأمين 1292 رأسًا، إلى جانب تنفيذ قوافل علاجية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية بنواحي قري محافظة الجيزة والتي أسفرت عن علاج 8817 رأس ماشية.

وفي مجال التفتيش على اللحوم، تم تحرير 97 محضرًا لضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن خطة المديرية وتنفيذ دورها في خدمة وحماية المواطنين.

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