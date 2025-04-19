وزير العمل ونظيره اللبناني يبحثان التعاون في التدريب والتشغيل -تفاصيل الاجتماع

كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا مع نظيره اللبناني الدكتور محمد حيدر، والوفد المرافق له، اليوم السبت؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبَين.

جاء ذلك في إطار فاعليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًّا في القاهرة.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني والتشغيل وتنقل الأيدي العاملة؛ من خلال وضع خطة عملية للتواصل والربط الإلكتروني بين الوزارتَين؛ بما يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق التكامل بين البلدَين.

وأشار جبران إلى أن ملف التدريب المهني في مصر يشهد تطورًا مستمرًّا بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المؤهلة.

وأعرب وزير العمل اللبناني عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، مشيدًا بالخبرات المصرية في مجال التدريب والتأهيل.

وأكد جبران أهمية التنسيق المشترك لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في السوق اللبنانية بشكل قانوني، إلى جانب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم؛ بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستفادة المتبادلة.

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