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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

01:16 م السبت 19 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، العميد الحسين فوزي طه الشاعر، للتعزية في وفاة والدة اللواء حاتم عبده السيد محمد، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعميد الحسين فوزي طه الشاعر
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