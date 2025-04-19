الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، العميد الحسين فوزي طه الشاعر، للتعزية في وفاة والدة اللواء حاتم عبده السيد محمد، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

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