ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 18 أبريل 2025.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأكدت "الأرصاد"، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.