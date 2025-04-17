وزير السياحة ونظيرته بالبحرين يتفقان على تشكيل فريق عمل لتنفيذ أطر التعاون

كتب- محمد أبو بكر:

قام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في زيارة سريعة إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين في مجال السياحة.

آليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين

وتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مع الوزيرة البحرينية، حيث تم مناقشة آليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين من خلال برامج سياحية مشتركة تهدف إلى رفع معدلات التبادل السياحي، خاصة من الأسواق البعيدة.

كما تناول اللقاء موضوعات هامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال السياحة، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات السياحة المستدامة، السياحة الرياضية، وتنظيم معارض أثرية مصرية في البحرين، ومناقشة التعاون في تدريب العاملين في مجال السياحة والضيافة.

مذاكرات التفاهم المرتقبة بين البلدين في الفترة القادمة

وأشار الوزير فتحي إلى مذاكرات التفاهم المرتقبة بين البلدين في الفترة القادمة، والتي ستتضمن العديد من المحاور المتعلقة بالسياحة، خاصة في المعارض السياحية والتدريب والتنشيط السياحي.

كما تم طرح مقترح لتنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة بين شركات السياحة المصرية والبحرينية لتعزيز التعاون في منتجات سياحية جديدة، مثل سياحة حفلات الزفاف والاجتماعات والمؤتمرات.

الروابط المشتركة بين الشعبين المصري والبحريني

وفي إطار تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، رحبت فاطمة الصيرفي، بالوزير، مشيدةً بالروابط المشتركة بين الشعبين المصري والبحريني، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بينهما، خاصة في القطاع السياحي.

كما أكدت أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة في توسيع الشراكة وتعميق التنسيق في العديد من المجالات.

تنفيذ أطر التعاون بين البلدين

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لتنفيذ أطر التعاون بين البلدين، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات الرسمية في المستقبل القريب.

سبل دفع الاستثمارات السياحية المتبادلة

كما التقى الوزير مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ورئيس الجانب البحريني في اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، حيث تم مناقشة سبل دفع الاستثمارات السياحية المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة.

عقب اللقاء، اصطحبت وزيرة السياحة البحرينية شريف فتحي في جولة بأرض المعارض البحرينية وزيارة قلعة البحرين الأثرية، حيث اطلع على تاريخ البحرين العريق والمقتنيات الأثرية الهامة في المتحف.

وشهد الوزير كذلك الاستعدادات الجارية للاحتفال الدولي بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج "فورمولا وان 2025"، والتي تعتبر من أبرز الفعاليات السياحية الرياضية في البحرين، مشيدًا بأثرها في الترويج السياحي للبحرين.

حضر اللقاء أيضًا ريهام خليل سفيرة مصر في البحرين، والدكتور علي فولاذ مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

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