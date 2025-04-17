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بث مباشر.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة

04:52 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على عدد من القرارات تعلقت بالجامعات الأهلية، فضلًا عن الموافقة الرسمية على زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه بواقع 6 منح سنوية.

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الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي
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