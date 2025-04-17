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ضبط أغذية فاسدة في حملات تمشيطية على أسواق الجيزة قبل شم النسيم

04:03 ص الخميس 17 أبريل 2025

المهندس عادل النجار

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية موسعة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، استعدادًا لاحتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 3.5 طن من الأسماك المملحة (رنجة وفسيخ)، ومصنعات ومقطعات لحوم، ومفروم وهياكل دواجن، إضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية صحة المواطنين.

وتضمنت أبرز الضبطيات:

600 كجم من مفروم وهياكل دواجن فاسدة بناحية الجيزة.

310 كجم من مقطعات دواجن فاسدة في بولاق الدكرور.

37 كجم من الرنجة والفسيخ الفاسد في الوراق.

1200 كجم من مفروم ومصنعات لحوم غير صالحة.

65 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر في الهرم.

370 كجم من الرنجة الفاسدة.

56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر في الوراق.

800 كجم من الرنجة الفاسدة.

34 كجم من اللحوم غير المطابقة في الحوامدية.

108 كجم لحوم فاسدة في العجوزة.

وأكد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم تحرير 9 محاضر مخالفات ضد المتورطين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة وسلامة المواطنين من السلع الفاسدة، لا سيما مع تزايد إقبال المواطنين على شراء الأغذية خلال هذه الفترة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ضبط أغذية فاسدة حملات تمشيطية على أسواق الجيزة
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