زمن التقاطر 90 ثانية.. أحمد موسى: الأوتوبيس الترددي صناعة مصرية 100%

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأوتوبيس الترددي صناعة مصرية 100%، ليخدم المواطنين، معلقا: "مصر جميلة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوتوبيس الترددي، يتم شحنه بالطاقة الكهربائية، مع تأهيل كل السائقين، موضحا أن ذلك الإنجاز تم تنفيذه لخدمة الأهالي.

وأوضح أن الدولة المصرية صرفت وأنفقت لتغيير الصورة إلى الأفضل، معلقا: زمن تقاطر الأوتوبيس الترددي، 3 دقائق، وتصل إلى 90 ثانية، في حالة الازدحام.

وأكد أن موقف السلام الجديد، تم افتتاحه منذ أيام قليلة، وبه مطاعم وكافيهات، وتم تصميمه بشكل منظم، معلقا: يتم وصف موقف السلام الجديد وكأنه مول تجاري".

وتابع : الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أشار إلى أهمية التعاون المشترك في الكثير من المشروعات، خاصة الربط البحري مع المملكة العربية السعودية، وتنفيذ مشروعات مختلفة في المملكة.

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