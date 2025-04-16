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قرارات عاجلة لوزير الأوقاف بشأن قيادات و موظفين بمديرية "الفيوم" بعد اكتشاف مخالفات

06:24 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الدكتور أسامة السيد الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بإيقاف عدد من العاملين بمديرية الفيوم عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارات عاجلة لوزير الأوقاف مخالفات بمديرية أوقاف الفيوم
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