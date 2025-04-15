إعلان

عمرو أديب يوجه رسالة للزمالك: "انسوا زيزو.. ركزوا في النقاط المسروقة"

08:53 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الإعلامي عمرو أديب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى نادي الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع اللاعب أحمد سيد زيزو، وانقطاعه عن تدريبات القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس: "نصيحة بجد لنادي الزمالك.. انسوا زيزو وربنا يسهله وليذهب إلى الأهلي ويلعب هناك بنجاح أو بفشل، الأمر انتهى تماما".

وأضاف: "ركز في مبارياتك الباقية، ركز في النقاط المسروقة، ركز في اللاعيبة الجديدة.. أما زيزو فموضوع لا يستحق العناء أو التفكير أو المجهود".

اقرأ أيضًا:

د. علي جمعة: برنامجي الرمضاني لا يغير ثوابت الدين.. وهذا موقفي من الجهاد المسلح ضد إسرائيل (حوار)

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب عمرو أديب يوجه رسالة للزمالك تعاقد الأهلي مع أحمد سيد زيزو عمرو أديب على منصة إكس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)
دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي