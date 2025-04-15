عمرو أديب يوجه رسالة للزمالك: "انسوا زيزو.. ركزوا في النقاط المسروقة"

القاهرة - مصراوي:

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى نادي الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع اللاعب أحمد سيد زيزو، وانقطاعه عن تدريبات القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس: "نصيحة بجد لنادي الزمالك.. انسوا زيزو وربنا يسهله وليذهب إلى الأهلي ويلعب هناك بنجاح أو بفشل، الأمر انتهى تماما".

وأضاف: "ركز في مبارياتك الباقية، ركز في النقاط المسروقة، ركز في اللاعيبة الجديدة.. أما زيزو فموضوع لا يستحق العناء أو التفكير أو المجهود".

نصيحه بجد لنادى الزمالك انسوا زيزو وربنا يسهله وليذهب الى الاهلى ويلعب هناك بنجاح او بفشل ، الامر انتهى تماما ، ركز فى مبارياتك الباقيه ركز فى النقاط المسروقه ، ركز فى اللاعيبه الجديده اما زيزو فموضوع لا يستحق العناء او التفكير او المجهود — Amr Adib (@Amradib) April 15, 2025

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