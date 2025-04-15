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وزير العمل: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية

04:42 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعرب وزير العمل، محمد جبران، عن خالص تهانيه إلى الشعب المصري، وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن صدور القانون يُعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيُطبق على نحو 30 مليون مواطن مصري، ويستهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، كما يُعزز مناخ الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع النمو الاقتصادي.

ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، على الجهود الكبيرة التي بُذلت حتى تم إصدار هذا التشريع المهم.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، عقب مناقشات موسعة تناولت مواد القانون وتفاصيله المختلفة.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتُعزز من كفاءة وإنتاجية سوق العمل في مصر. كما يتضمن تعديلات شاملة تتعلق بشروط الأجور، والإجازات، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى آليات لحل النزاعات وحماية حقوق العمال.

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزامها بتعزيز حقوق العمال، ودعم الاستقرار في سوق العمل الوطني.

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