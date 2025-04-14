فاروق وحبشي يبحثان ملف تقنين الأراضي وتعزيز الخدمات في بورسعيد -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة، للتيسير على مزارعي المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحافظ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وبحث فاروق وحبشي، خلال اللقاء، ملف تقنين الأراضي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين،

في مساحة الـ48 ألف فدان في سهل الطينة؛ لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة.

واتفق الوزير والمحافظ على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة؛ لضمان استقرارهم الاجتماعي وتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

وأكد الوزير والمحافظ أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كل القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.

ووجه وزير الزراعة قيادات مركزَي البحوث الزراعية والصحراء وقطاعَي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وهيئة الخدمات البيطرية، بزيادة القوافل البيطرية والإرشاد الزراعي للمحافظة.

وبحث وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد كذلك تطوير المجازر وزيادة الخدمات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة؛ حيث أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر رمضان.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى وزير الزراعة على متابعته المستمرة كلَّ الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة.