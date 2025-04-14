رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتدوين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، أن وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيتحدثان في نهاية المناقشة للرد على كافة الملاحظات التي يبديها الأعضاء.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تسجيل عدد من الأعضاء ملاحظات بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، وأبرزها عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات التي جاءت في الموازنة العامة.

كما تضمنت ملاحظات الأعضاء، وبينها عدم استغلال مخصصات القروض والمنح لعدد من المشروعات، وكذلك أهمية وضع حد لخسائر الهيئات العامة الاقتصادية.

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