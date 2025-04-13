مساعد رئيس هيئة الدواء يشارك في فعاليات افتتاح ملتقى توظيف "صيدلة القاهرة"

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، في فعاليات افتتاح ملتقى التوظيف الثامن عشر، الذي انعقد بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، خلال يومي ٩ و١٠ أبريل الحالي، تحت عنوان: "جيل جديد من الصيادلة يعيد تعريف الرعاية الصحية".

وبحسب بيان، خلال كلمته، أكد الدكتور يس رجائي استمرار جهود هيئة الدواء المصرية في رفع قدرات الصيادلة وتأهيلهم لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الدواء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتطوير مهارات الصيادلة، وتعمل على تحديث المعايير واللوائح لضمان تقديم أفضل الخدمات الصيدلانية.

وأشاد بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية للصيادلة الطموحين للتواصل مع الشركات الرائدة في صناعة الدواء، واستكشاف الفرص المتاحة في سوق الدواء، كما يُعد فرصة للشركات للتعرف على الكفاءات الصيدلانية المتميزة واستقطاب أفضل الكوادر.

وزار مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار جناح الهيئة بالمعرض، والمخصص لاستعراض كافة أنشطة وخدمات واختصاصات الهيئة وتعريف الزائرين، من الطلاب والخريجين، بها. كما تجول في أجنحة المعرض الممثلة لعدد كبير من شركات الأدوية.

جدير بالذكر أن جناح الهيئة شهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب والخريجين والحضور، حيث شارك فيه على مدار يومي المعرض عدد من الصيادلة المتميزين بالإدارة العامة لليقظة الصيدلية، والإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، وقدموا معلومات وافية عن أنشطة الهيئة وبرامجها التدريبية والمبادرات المجتمعية، بهدف التوعية بدور الصيدلي في التثقيف الدوائي، وتوعية المواطنين بالأمراض، مثل الأمراض المزمنة، والقواعد العامة لاستخدام الدواء، وذلك لترسيخ مفهوم الاستخدام الآمن للدواء وترشيد استهلاكه، للحد من الآثار الجانبية حفاظًا على سلامة المريض.

كما تم التعريف بدور اليقظة الدوائية في مراقبة السلامة الدوائية وأهمية رصد الآثار العكسية، ونشر التوعية بمبادئ اليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، مع التأكيد على أهمية رصد الآثار العكسية والتعريف بطرق الإبلاغ المتاحة لدى هيئة الدواء المصرية.

ومن خلال جناح الهيئة، تم توعية الطلاب والخريجين بأهمية تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمرضى وأفراد المجتمع، لرفع الوعي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بما يسهم في خلق جيل واعٍ بأهمية رصد الآثار الجانبية الدوائية، باعتبارها مهمة أساسية لخدمة المجتمع وتحقيق سلامة المرضى من خلال خدمات الرعاية الصيدلانية الجيدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية الراسخ على النهوض بالمستوى العلمي والمهني للصيادلة، والإسهام الفاعل في تزويد سوق العمل بخريجين أكفاء قادرين على تلبية احتياجاته المتزايدة، فضلًا عن دعمها المتواصل لمبادرات البحث العلمي والابتكار التي تصب في مصلحة تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.