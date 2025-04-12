حدث في 8ساعات| العمل تصدر بيانًا مهمًا بشأن وظائف الإمارات.. وموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

حدث في 8ساعات_ العمل تصدر بيانًا مهمًا بشأن وظائف

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الإندونيسي لمناقشة تطورات أوضاع المنطقة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء يتفقد مشروع "مزارين" ونموذجًا لفيلا سكنية بالعلمين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مشروع"مزارين"، وذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

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تقلبات جوية خلال ساعات.. الأرصاد: أمطار تصل القاهرة ورياح وأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 13 أبريل 2025، وذلك في تنويه جوي عاجل، نشرته قبل قليل.

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فيديو.. السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي لمناقشة تطورات أوضاع المنطقة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

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الوزراء: التعاقد مع شركات عالمية لإدارة الشقق الفندقية بالمدينة التراثية في العلمين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "المدينة التراثية" بالعلمين الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان.

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رئيس الوزراء يستعرض تنفيذ مشروعات العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم، في مستهل جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة؛ لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

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فيديو.. "أبو سمبل" يفوز بجائزة أفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث

حصلت الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل، والتي نفذتها شركة "NAV 3D" وأهدتها لوزارة السياحة والآثار لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقصد السياحي المصري في فترة جائحة كورونا، على المركز الأول كأفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث، وذلك في المسابقة العالمية التي تنظمها سنويًا شركة ماتربورت.

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"الطبي العسكري بالمعادي" يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحة وزراعة الكبد

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور كريم بودجيما (فرنسي الجنسية) أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 22 مايو القادم.

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بعد مسلسل منتهي الصلاحية.. تحرك برلماني بسبب المراهنات والألعاب الإلكترونية

أعلن النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه بمقترح برغبة إلى مجلس الشيوخ لاستحداث لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية حفاظًا على النسيج المجتمعي من ألعاب ومراهنات لها تأثير سلبي على المجتمع.

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إقامة ومواصلات وعقد سنتين.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف الإمارات

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن بدء اختبارات العمال المصريين المُرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة على مهنة "النقاشة".

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1500 جنيه.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل 2025، وذلك بعد زيادة قيمتها حتى وصلت إلى 1500 جنيه.

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بتوقيع رئاسي.. ترفيع العلاقات بين مصر وإندونيسيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الإتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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8 قرارات لاتحاد الأطباء العرب بشأن العدوان على غزة.. أبرزها رفض التهجير

أعرب المشاركون في اجتماع المجلس الأعلى للأطباء العرب المنعقد بالقاهرة، ويشارك فيه للمرة الأولى ممثلو النقابات والجمعيات الطبية من 18 دولة عربية من نقباء ورؤساء جمعيات وعمادات طبية، عن إدانتهم الشديدة لاستمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي الغاشم من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

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