تقلبات جوية خلال ساعات.. الأرصاد: أمطار تصل القاهرة ورياح وأتربة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 13 أبريل 2025، وذلك في تنويه جوي عاجل، نشرته قبل قليل.

وقالت الأرصاد، في تنويهها عبر صفحته على فيسبوك، إنه توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



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