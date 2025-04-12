إعلان

تقلبات جوية خلال ساعات.. الأرصاد: أمطار تصل القاهرة ورياح وأتربة

02:29 م السبت 12 أبريل 2025

أمطار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 13 أبريل 2025، وذلك في تنويه جوي عاجل، نشرته قبل قليل.

وقالت الأرصاد، في تنويهها عبر صفحته على فيسبوك، إنه توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
490186496_1199377495566002_6549106451967261509_n

اقرأ أيضًا:

قطع المياه 6 ساعات عن عين شمس الشرقية والغربية الأحد المقبل

50 شكوى أغلبها تقسيم الخطوط.. إجراءات عاجلة لمواجهة استغلال السائقين ورفع الأجرة

وفاة أستاذ قلب بسكتة قلبية مفاجئة بعد إنقاذه مريض بمستشفى العريش

3 مشروعات شقق منتظرة من الإسكان.. الطرح الأول بعد أيام

"مدبولي" يسأل والوزير يرد.. ما موقف تسليم وحدات العلمين الجديدة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أتربة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صور.. وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد لتغذية مشروعات الدلتا الجديدة

إعلان

إعلان