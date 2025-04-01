تموين الجيزة تُشن 20 حملة مفاجئة لضبط المخالفات بالمخابز البلدية

كتب- محمد سامي:

شنت مديرية تموين الجيزة، 20 حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية في الساعات الأولى من عملية إنتاج الخبز البلدي، وذلك للتأكد من انتظام عمل المخابز وضمان توافر الخبز البلدي في أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى تلقي أي شكاوى بخصوص التوافر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاءت هذه الحملات ضمن الخطة المسبقة التي أعدتها المديرية، في إطار الإجراءات التنظيمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات المكثفة عن تحرير 98 مخالفة للمخابز البلدية، شملت مخالفات تتعلق بإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وكذلك إنهاء الإنتاج قبل المواعيد المحددة.

ومن جانبه، تابع السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، نتائج حملات التفتيش ومدى انتظام عمل المخابز، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد البترولية والبوتاجاز والسلع التموينية.

كما تلقت غرفة العمليات بالمديرية تقارير تفصيلية عن الحالة التموينية من مديري الإدارات التموينية الفرعية بالمحافظة.

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