رئيس "شباب النواب" عن يوم الشهيد: القوات المسلحة الحصن المنيع للدفاع عن الوطن

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في وجداننا، وستبقى مصدر إلهام لمواصلة العمل والبناء من أجل مصرنا الحبيبة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريح له اليوم الأحد، أنه في يوم الشهيد، نُحيي ذكرى أبطال مصر الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم أعظم ملاحم البطولة والتضحية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة البواسل سيظلون دائمًا درعًا للوطن وحصنه المنيع، يقدمون أرواحهم فداءً لعزته وكرامته.

ووجَّه رئيس لجنة الشباب تحيةَ إجلال وتقدير لكل شهيد روى بدمائه أرض مصر، ولكل أسرة قدمت بطلًا من أجل أن يحيا الوطن آمنًا مستقرًّا، مشيرًا إلى أن يوم الشهيد هو أحد الأيام الخالدة في تاريخ مصر، ويُعيد للأذهان تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدَّموا أرواحهم، وما زالوا يقدمونها ليحيا الوطن بعزة وكرامة.

ويأتي يوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء زيارته الخطوط الأمامية على جبهة القتال صباح يوم 9 مارس عام 1969.

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