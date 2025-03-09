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خط الرورو.. تصدير 723 طن بضائع مصرية إلى 6 دول أوروبية

02:59 م الأحد 09 مارس 2025

ميناء دمياط

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كتب- محمد نصار:

غادرت ميناء دمياط، السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي.

جاء ذلك وفق بيان هيئة الميناء، بعد أن فرغت 48 حاوية فارغة ومملوءة، و30 تريلا فارغة ومملوءة، بإجمالي وزن بضائع وارد 1224 طنًا.

كما حملت السفينة 15 حاوية و22 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 723 طنًا متجهه إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفيكيا والمجر.

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