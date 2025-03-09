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القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

10:59 ص الأحد 09 مارس 2025

القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وزوجاتهم وأعضاء الجمعية، يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وضم المعرض الفني عددا كبيرا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في مجالات "النحت – الخزف – الرسم على الزجاج – المصنوعات الجلدية"، وذلك بعد تدريبهم على أيدى نخبة من المدربين، فضلا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية في ذلك المجال .

كما تضمنت فعاليات المهرجان الرياضي، إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية للجمعية لرياضات كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة والسباحة، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية ، وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .

وأكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب - خلال الفعاليات - أن الجمعية لا تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات عرفانا بدورهم الوطني وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

كما أكد حرص الجمعية على تنظيم مثل هذه الأنشطة بشكل دوري مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة.

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