ترشيح الجيزة والمنوفية لعضوية شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن ترشيح اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محافظتي الجيزة والمنوفية للانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لعام 2025 وذلك بعد حصولهما على أعلى نسبة تصويت من أعضاء اللجنة الوطنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه طبقاً للقواعد التي حددتها منظمة اليونسكو، يتم اختيار محافظتين (مدينتين) فقط كحد أقصى عن كل دورة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن هذا الترشيح جاء تقديرا للإمكانات الإبداعية والثقافية التي تتمتع بها المحافظتان، حيث تم ترشيح محافظة الجيزة في مجال الفيلم والصناعات الإبداعية وذلك لما تتمتع به من تاريخ سينمائي عريق حيث تضم استوديوهات السينما المصرية الشهيرة بالإضافة إلى العديد من دور العرض السينمائي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم ترشيح محافظة المنوفية في مجال الحرف والفنون الشعبية ولما تتمتع به من تراث ثقافي ثري في هذا المجال حيث يشتهر مركز ومدينة أشمون بالعديد من الحرف اليدوية مثل صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف.

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس في شهر ديسمبر الماضي حيث تم دعوة جميع المحافظين بحضور مديرة المكتب الإقليميي لليونسكو بالقاهرة الدكتورة نوريا سانز، وذلك للتعريف بشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، كما تم الإجابة على استفسارات المحافظين بخصوص الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الشبكة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية الإبداع كقوة دافعة للتطور في جميع جوانب الحياة، الأمر الذي أدى إلى قيام عدد كبير من المحافظات بإبداء رغبتها في التقديم للحصول على العضوية.

يذكر أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية تضم المدن التي تعتبر الإبداع والصناعات الثقافية جزءا أساسيا من تنميتها الحضرية، وتهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي بين المدن التي تستخدم الإبداع كأداة للتنمية المستدامة.