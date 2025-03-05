"السياحة": السوق الألمانية في صدارة الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر

برلين- أ ش أ:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أهمية السوق الألمانية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، حيث يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر خلال الـ3 سنوات الماضية لاسيما منتج السياحة الشاطئية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير السياحة، اليوم الأربعاء، للجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية (2025 ITB) والتي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الألمانية برلين، وتستمر حتى غدًا الخميس.

وأوضح الوزير أهمية المشاركة في بورصة برلين السياحية، والتي تعد إحدى أهم وأكبر البورصات السياحية التي تُقام على مستوى العالم، ويشارك فيها العديد من صناع القرار وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم.

ووصف المشاركة بالفرصة لإبراز والترويج للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري والذي لا مثيل له في العالم، وذلك في إطار الرؤية والاستراتيجية الحالية للوزارة.

وقال "إن مشاركة مصر في بورصة برلين السياحية تهدف أيضًا إلى إطلاع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات ووكلاء السياحة والسفر بأبرز مستجدات القطاع السياحي في مصر، وبحث سبل التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة له من الأسواق المختلفة لاسيما السوق الألمانية".

من جانبها، أوضحت وزارة السياحة والآثار - في بيان اليوم - أن الجناح المصري ببورصة برلين لاقى إعجاب الزائرين، حيث يعكس تصميمه عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أن شاشات العرض به تُبرز الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة ومختلفة تخطف الأبصار، بالإضافة إلى ما يقدمه لجمهور البورصة من أنشطة تراثية وأكلات شعبية وحرف تقليدية أمتعت الزائرين.

وأضافت أن عمدة برلين، وممثل وزارة الاقتصاد الألمانية، ورئيس مجلس إدارة بورصة برلين، ورئيس اتحاد السفر الألماني DRV، قاموا بزيارة الجناح المصري، والقيام بجولة داخله.

والتقوا الوزير وتحدثوا معه بشأن أبرز مستجدات قطاع السياحة في مصر، معربين عن إعجابهم بالجناح المصري وما يقدمه من أفلام ترويجية للمقصد المصري وأنشطة وفعاليات تبرز الثراء الثقافي لمصر.

ووفقًا لبيانات إدارة البورصة، تعقد بورصة برلين السياحية هذا العام تحت عنوان "عالم السفر يعيش هنا"، بمشاركة أكثر من 5800 عارض من أكثر من 170 دولة، مما يسلط الضوء على النمو الكبير في الصناعة، وديناميكيات السوق الجديدة وتقنيات السفر الناشئة ومستقبل السياحة المستدامة.