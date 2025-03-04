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"صفحة جديدة مع مصر".. الرئيس السيسي يلتقي أحمد الشرع

11:03 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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    السيسي يلتقي أحمد الشرع
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كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الإستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد في ذات السياق على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

ومن جانبه أكد الرئيس السوري على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية وإستعادة الإستقرار الإقليمي.

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الرئيس السيسي أحمد الشرع سوريا القمة العربية
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