"الرقابة الصحية": 1500 زيارة دعم فني لـ 898 منشأة صحية لتعزيز جودة الرعاية في مصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن تقديم أكثر من 1500 زيارة دعم فني شملت 898 منشأة صحية حتى نهاية فبراير 2025، في إطار جهودها المستمرة لدعم المنشآت الصحية وتأهيلها لتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة دوليًا.

تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز جاهزية المنشآت للحصول على اعتماد "GAHAR"، الذي أصبح اليوم رمزًا للثقة والتميز في الرعاية الصحية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل في المحافل الدولية أيضًا.

وصرّح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، بأن اعتماد المنشآت الصحية لم يعد مجرد شهادة، بل هو ضمان لجودة الخدمة وثقة المرضى في مستوى الرعاية المقدمة. وأوضح أن الهيئة تعمل على تسهيل رحلة الاعتماد من خلال برامج دعم فني متكاملة، تشمل زيارات ميدانية واستشارات عن بُعد، بهدف سد الفجوات وتحقيق التوافق التام مع معايير الجودة العالمية.

وأضاف أن الهيئة توفر بالمجان أداة "التقييم الذاتي للمنشآت الصحية" عبر موقعها الإلكتروني، مما يمكّن المنشآت من تحديد نقاط القوة وفرص التحسين بدقة، ما يتيح لها التخطيط الفعّال لتطوير أدائها وتعزيز فرص حصولها على الاعتماد.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تتبنى نهجًا عمليًا في تقديم الدعم الفني، حيث تشمل الزيارات الميدانية:

تقييمًا شاملًا للمنشأة وفق معايير الاعتماد.

* مراجعة الوثائق الأساسية مثل التراخيص والسياسات وخطط العمل.

* شرحًا تفصيليًا لأداة التقييم الذاتي لمساعدة المنشآت في قياس أدائها.

* زيارات ميدانية للأقسام المختلفة لرصد الأداء على أرض الواقع.

* جلسة ختامية مع الإدارة لتوضيح أهم الملاحظات والخطوات التصحيحية المطلوبة.

* إعداد تقرير سري شامل يُرسل إلى المنشأة ليكون دليلًا استرشاديًا لتطوير أدائها.

كما تتابع الهيئة تنفيذ خطط التحسين بعد الزيارة، حيث يمكن للمنشآت طلب زيارات متابعة أو دعم إضافي عن بُعد لضمان تحقيق التحسينات المطلوبة قبل التقدم رسميًا للاعتماد.

وفي لفتة تقديرية تعكس أهمية الدور الذي يقوم به فريق الدعم الفني، قامت قيادات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بتكريم فريق عمل الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية بقيادة الدكتورة منى سرور، مدير عام الإدارة، وذلك بحضور الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود الفريق في تمكين المنشآت الصحية بمختلف أنواعها من تحقيق معايير الجودة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية أكثر أمانًا وكفاءة في جميع محافظات الجمهورية.

وقال بيان الهيئة، إن الالتزام بتقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية يعكس رؤيتها في جعل الجودة والاعتماد الصحي الركيزة الأساسية للنظام الصحي في مصر، وبوابة العبور نحو مستقبل صحي أكثر تطورًا وأمانًا.

اقرأ أيضًا:

السيسي: مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني

موعد إجازة عيد الفطر 2025 وفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية



