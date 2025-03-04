إعلان

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

04:00 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المنتظرة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضا:

بعد إخلاء الموسكي.. ننشر عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون

العوضي يكشف لـ"مصراوي" الموقف القانوني لظهور أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار أخبار الطقس محافظة مطروح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك