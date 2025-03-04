أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المنتظرة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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