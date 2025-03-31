وزير التموين يتابع سير العمل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات

كتب- أحمد الجندي:

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.

كما أوضح "فاروق" أن مخازن الجملة تعمل بقوة ٥٠%خلال اجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع سواء من مقررات شهر أبريل التموينية أو سلع المنحة الإضافية حيث يوافق غداً الأول من أبريل ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل اطمأن الدكتور شريف فاروق على انتظام العمل بالمخابز خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، ومتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

كما أوضح فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية على المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

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