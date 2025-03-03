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"الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "الشمس" لمخالفة ضوابط البرامج الرياضية

02:38 م الإثنين 03 مارس 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- محمد سامي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" الفضائية، وذلك لعقد جلسة استماع بشأن المخالفات التي رصدتها الإدارة العامة للرصد في حلقة برنامج "ملعب الشمس"، والتي أذيعت بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويقدمها الإعلامي أحمد الشريف.

يأتي القرار استنادًا إلى توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والتي أكدت وجود تجاوزات ومخالفات للضوابط والمعايير المهنية المحددة للبرامج الرياضية في الحلقة المشار إليها.

ومن المقرر أن يتم خلال جلسة الاستماع بحث تفاصيل المخالفات وإجراءات القناة للالتزام بالمعايير الإعلامية، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ضبط الأداء الإعلامي الرياضي بما يحقق المهنية والحياد، ويمنع إثارة التعصب أو الخروج عن مواثيق الشرف الإعلامي.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة الشمس المخالفات أحمد الشريف
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