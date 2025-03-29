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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

10:24 م السبت 29 مارس 2025

الدكتور أسامة السيد الأزهري

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(أ ش أ):

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، ولما فيه خير البلاد والعباد.

كما وجه وزير الأوقاف التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع مؤسسات الدولة، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل أيامنا عامرة بالفرحة والمودة والتراحم، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.

هذا المحتوى من

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