بشعار "عيدك أجمل".. وزارة الأوقاف تطلق حملة إعلامية لضبط صلاة العيد

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، حملة إعلامية تحت شعار "عيدك أجمل"، بهدف التوعية بآداب وضوابط صلاة عيد الفطر المبارك ١٤٤٦هـ، وضمان إقامتها في أجواء من السكينة والنظام، بعيدًا عن أي مظهر من مظاهر العشوائية أو المخالفات الشرعية.

وتركز الحملة على نشر التوعية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والدروس في المساجد، والتنسيق مع وسائل الإعلام، لتعزيز الالتزام بالتعليمات التنظيمية، وضمان أداء الصلاة في خشوع واحترام لقدسية الشعائر الإسلامية.

ووجّهت الوزارة مديري المديريات الإقليمية ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق بمتابعة كل ما يتعلق بصلاة العيد، من حيث الإعداد الجيد للساحات المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف المباشر على تنظيمها، وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، مع تأكيد ضرورة الفصل بين أماكن الرجال والنساء، ومنع أي اختلاط عشوائي، والحرص على استقبال القبلة أثناء الصلاة، التزامًا بقول الله تعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (البقرة: ١٤٤).

وفي إطار المتابعة والرقابة، شددت الوزارة على دور الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية في رصد أي مخالفات، ورفع التقارير إلى القطاع الديني بالوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية.

وأكدت الوزارة دور الواعظات في مصليات السيدات، إذ يتولين تنظيم الصفوف، وتوجيه السيدات والفتيات، ونشر أجواء الروحانية والخشوع، إلى جانب تقديم التوعية الدينية حول آداب الصلاة وأحكام العيد؛ ما يضمن أداء الصلاة في أجواء منظمة تؤكد قدسية الشعيرة.

وتهدف الحملة إلى إقامة صلاة العيد في صورة حضارية تؤكد عظمة الشعائر الإسلامية، وتعزز قيم الانضباط والاحترام في بيوت الله، داعيًا جميع المصلين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حتى يكون "عيدك أجمل" بحق، في أجواء يسودها الخشوع والنظام.