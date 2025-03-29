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بعد تحديد موعده رسميًا.. تعرف على عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

08:49 م السبت 29 مارس 2025

تعبيرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت دارُ الإفتاءِ أن يومَ الاحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الإثنين، هو أول أيام شهر شوال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

وبذلك تمتد إجازة عيد الفطر المبارك إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 إبريل 2025.

الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2025
- يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2025 يوافق إجازة ثالث أيام عيد الفطر.

- يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 هو إجازة عيد شم النسيم.

- يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

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