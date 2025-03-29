محافظ القاهرة يعلن جاهزية المستشفيات الحكومية خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مديرية الشؤون الصحية، رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، وتوافرالأكسجين بالمستشفيات.

كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرورفي حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد، وسحب عينات مختلفة منها،والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء أجازات الأطباء العاملين بها،وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24ساعة خلال إجازة العيد لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وأضاف دكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية أنه تم مضاعفة عدد العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ.

كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار 24ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على التليفون رقم23918968، أوالاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون (02236431299–0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون(0226840902–

0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون(0226840902–0224823314).

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادا لصلاة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة، لضمان توفير بيئة نظيفة وصحية لجميع المواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وأضاف حسام البالي، مدير إسعاف القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف، حيث تم تجهيز عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة ، مشيرًا إلى أن عدد سيارات الإسعاف المنتشرة في أنحاء القاهرة يبلغ 297 سيارة، بالإضافة إلى 15 سيارة إسعاف مخصصة داخل مترو الأنفاق، مما يسهم في تقديم الإسعافات الأولية بسرعة وكفاءة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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