البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

(أ ش أ):

أرسل البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقدم البابا تواضروس خلالها، باسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، للرئيس السيسي ولجميع الأحباء المسلمين، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك قائلًا: "مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في بناء جمهوريتنا الجديدة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.. دمتم محروسين بحفظ الله وعنايته، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".



