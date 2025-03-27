إعلان

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

01:32 م الخميس 27 مارس 2025

البابا تواضروس الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):
أرسل البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وقدم البابا تواضروس خلالها، باسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، للرئيس السيسي ولجميع الأحباء المسلمين، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك قائلًا: "مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في بناء جمهوريتنا الجديدة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.. دمتم محروسين بحفظ الله وعنايته، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الفطر المبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال