ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الخميس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من الخميس 26 مارس وحتى الاثنين 31 مارس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود الطقس حار نهاراً معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة يومي الخميس والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد أن يكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً يوم السبت الموافق 29 مارس على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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