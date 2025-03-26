حدث في 8 ساعات| زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 و 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة وزيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"وحدتنا مفتاح عبور التحديات".. ماذا قال السيسي في ليلة القدر لطمأنة المصريين؟

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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إيرادات 3.1 تريليون .. الوزراء يوافق على مشروع الموازنة الجديدة ويحيله لـ"النواب"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

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679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة خلال موزانه العام القادم بزيادة 18.1٪

أعلنت وزارة المالية عن زيادة مخصصات الأجور للعاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بداية من يوليو 2025، في إطار دعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أثر سعر الفائدة سيظل متواجدا فى العام المالي القادم.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع تصور كامل لسقف الدين الخارجى ونسبة الدين الخارجى عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.

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"خارجية النواب": المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلًا دوليًّا عاجلًا

قالت البرلمانية إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات صارخة ومجازر دموية بحق الفلسطينيين، يتطلب تدخلًا دوليًّا عاجلًا لوقف هذا النزيف المستمر، مشددةً على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

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إلغاء كل الإجازات.. طوارئ في "الكهرباء" استعدادًا لعيد الفطر المبارك -تفاصيل

تكثِّف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها خلال هذه الأيام تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجَّه بإعلان حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة الحالية، مع تأكيد الحفاظ على جودة واستقرار التيار الكهربائي لكل المناطق، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والأوقاف؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد والساحات التي تتم فيها إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

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وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي نشخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"

أهدى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين".

جاء ذلك على هامش احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تراجع دعم المواد البترولية 51.4 ٪؜بموازنة العام المالي المقبل ليصل لـ75 مليار جنيه

خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إلى جانب 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.

كما تم تخصيص و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية في إطار استقرار أسعار الطاقة.

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