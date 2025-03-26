مدبولي: بدء تطبيق الكارت الموحد في بورسعيد والتوسع التدريجي العام المالي المقبل

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي تشهد هذه التجربة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف التوسع التدريجي في تطبيقه خلال العام المالي المقبل.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تجربة الكارت الموحد في محافظة أو اثنتين على الأكثر، على أن يتم تقييم التجربة قبل اتخاذ خطوات أوسع في التطبيق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعتمد على نتائج التجربة الأولية لتحديد آلية التوسع في استخدام الكارت الموحد، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة.

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