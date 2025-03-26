"التعليم" تؤجل تدريب مقيمي سوق العمل بالمدارس الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن تأجيل تدريب مقيمي سوق العمل، الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2025، وذلك لحين تحديد موعد جديد، على أن يتم إبلاغ المديريات التعليمية بالمواعيد المعدلة فور تحديدها.

وأوضحت الوزارة ،ضرورة قيام مدير عام التعليم الفني بتكليف مسؤول التدريب في قطاع التعليم الفني باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمضمون هذا القرار، لضمان تنفيذ التوجيهات بشكل مناسب.

يأتي هذا في إطار التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA) ومديريات التربية والتعليم، بهدف تنظيم التدريبات الخاصة بمعلمي التعليم الفني والاستعداد لأعمال التقييم النهائي لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية، التي تطبق البرامج الدراسية المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024-2025.

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