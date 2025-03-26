بث مباشر - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- أحمد الجندي:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء برئاسة مدبولي.



وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، وذلك لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وتعزيز استخدام وسائل النقل الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل نقل كهربائية سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، لما لها من دور كبير في تقليل معدلات الحوادث، وتخفيف الاختناقات المرورية، خاصة في محافظة الإسكندرية، التي تعد من أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية في البلاد.

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