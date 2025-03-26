وزير العمل يعيد مستحقات عاملتَين ويسلمهما 64 ألف جنيه

كتب- محمد أبوبكر:

سَلَّم محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبلغ 64 ألفًا و7 جنيهات لعاملتَين بإحدى شركات الأدوات الكهربائية ومستحضرات تجميل، هي مستحقات مالية، وذلك بعد تسوية ودية ناجحة أسفرت عن التنازل عن الشكوى المقدمة في المحكمة العمالية، وصرف قيمة أيام العمل الفعلية خلال شهر فبراير 2025، وتعويض عن الفصل التعسفي بواقع شهرَين عن كل عام في الخدمة.

واستلمت مروة محمد أحمد علي، مبلغ 28 ألفًا و302 جنيه، واستلمت رودينة وجيه إبراهيم مبلغ 25 ألفًا و702 جنيه، وصرف 10000 جنيه تكلفة علاج لها.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد جبران حرص وزارة العمل ومديرياتها على ضمان حقوق العاملين، وتعزيز ثقافة المفاوضة الجماعية، والتسويات الودية، ومبادئ العدالة والإنصاف في بيئة عمل لائقة.

وكان السيد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل، قد كلف بالتنسيق مع مديرية العمل بالقليوبية، ومكتب عمل العبور، بتشكيل لجنة متخصصة تضم محمد السعيد بيبرس باحث أول بالإدارة العامة لتفتيش العمل، وعبود طه عبود مفتش مكتب العمل بالعبور، حيث انتقلت إلى مقر الشركة لبحث الشكوى، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، ومراجعة المستحقات المالية للشاكيتَين، وملابسات فصلهما، وبحث المعلومات التي تفيد بتعرضهما للفصل التعسفي، وعدم صرف أجر شهر فبراير 2025، بالإضافة إلى عدم تغطية مصاريف علاج رودينة وجيه. وتم التواصل مع المدير المسؤول بالشركة، الذي أكد عدم قيامه بفصل العاملتين، وأنهما انقطعتا عن العمل، وأن الشركة تكفلت بمصاريف علاج إحداهما، كما جرى الاستماع إلى محامي الشاكيتين وذويهما، وأسفرت تلك المفاوضات عن الوصول إلى حل عادل، وصرف المستحقات للشاكيتَين.