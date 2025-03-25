رسميًّا.. قرار بتعديل قواعد الإجازات الخاصة للعاملين بـ"نقل الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أصدرت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بتعديل قواعد الإجازات الخاصة دون راتب للعاملين بالشركة.

تفاصيل القرار الجديد

وتضمن القرار أن منح الإجازات الخاصة دون راتب سيكون جوازيًّا ويُمنح وفقًا لحاجة العمل، وبعد دراسة الأسباب المقدمة من العاملين، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

إجازة رعاية الأسرة

يُسمح للعاملات بالحصول على إجازة خاصة دون راتب لرعاية أحد الوالدَين أو الأقارب من الدرجة الأولى.

يتعين تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، على أن تتم مراجعتها من قِبَل لجنة متخصصة في قطاع الموارد البشرية للتأكد من صحتها.

إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج

تُمنح للعامل إجازة خاصة دون راتب، إذا سافر أحد الزوجَين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل.

يتم منح الإجازة مبدئيًّا لمدة ثلاثة أشهر؛ بشرط تقديم صورة إقامة معتمدة من السفارة المصرية خلال هذه الفترة.

وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، سيتم النظر في عودة العامل للعمل.

إجازة العمل بالخارج أو الداخل

يجوز منح العاملين إجازة خاصة دون راتب للعمل خارج الشركة، على أن يكون ذلك في وظائف لا تؤثر على احتياجات الشركة الأساسية.

الشروط العامة للإجازات

- يشترط أن يكون العامل قد أمضى سبع سنوات على الأقل في الخدمة قبل التقدم بطلب الإجازة.

- الحد الأقصى للإجازات الخاصة دون راتب هو خمس سنوات خلال مدة الخدمة، سواء متصلة أو منفصلة، ولا يجوز تجاوز هذه المدة.

- العاملون الذين تجاوزت مدة إجازاتهم الخاصة دون راتب خمس سنوات قبل صدور القرار الجديد، سيتم تجديد إجازاتهم لمرة واحدة فقط ولمدة عام غير قابل للزيادة.

- لا يجوز منح إجازة خاصة دون راتب للعاملين الحاصلين على منح أو بعثات دراسية أو تدريبية إلا بعد قضاء مدة خدمة تعادل ثلاثة أضعاف مدة المنحة أو البعثة بحد أدنى ثلاث سنوات وحد أقصى خمس سنوات مع إمكانية زيادة هذه المدة وفقًا لقرار اللجنة العليا للتدريب.

- يجوز منح الإجازة الخاصة دون راتب قبل انقضاء المدد المطلوبة، بشرط سداد جميع النفقات التي تحملتها الشركة أو الجهة المانحة.

- يُمنع العاملون الذين يشغلون السكن المصلحي أو الاستراحات من الحصول على إجازة دون راتب قبل إخلاء السكن.

- عند تجديد الإجازة، يشترط سداد اشتراكات التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى اشتراكات الصناديق الخاصة بالعاملين المشتركين بها.

مدد الإجازات الخاصة دون راتب

- باستثناء إجازة رعاية الطفل؛ لا تُحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقي ولا يجوز ترقية العامل إلا بعد عودته واستكمال المدة المطلوبة للترقية، مع مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ عودته للعمل.

- لرئيسة مجلس الإدارة الحق في الاستثناء من الحد الأقصى لمدة الإجازة في الحالات التي تراها السلطة المختصة ضرورية.

إلغاء القرارات السابقة وتفعيل القرار

بموجب هذا القرار، تُلغى جميع القرارات السابقة المنظمة للإجازات الخاصة دون راتب، على أن يتم تنفيذه فورًا من تاريخ صدوره.

وأكدت رئيس الشركة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الشركة على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين، مع ضمان استقرار قطاع الكهرباء في مصر وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

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