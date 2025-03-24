بروتوكول تعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء و"العربية للتنمية الزراعية"

القاهرة- أ ش أ:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء، بحضور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.

وقع على بروتوكلي التعاون مع مدير عام المنظمة، رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم ورئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي، بحضور المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الدكتور سعد موسى.

ويشمل البروتوكول الأول، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز البحوث الزراعية، تنفيذ مشروع للتعاون الفني لإكمال النظم الخبيرة الأساسية وتجهيز مادة إرشادية وتدريبية وتثبيتها على موقع منصات المنظمة لتكون بصورة تفاعلية، بالإضافة إلى إصدار مادة ترويجية.

ويستهدف هذا المشروع المساهمة في خطة الدولة لإحداث التحول في القطاع الريفي والزراعي، من خلال ثلاثة مجالات تتمثل في: التحول الريفي، ريادة الأعمال، فضلا عن مشروع مستودع المعرفة الزراعية، والذي يوجه لخدمة أصحاب المصلحة من القطاع الزراعي من باحثين ومصنعين، وصانعي السياسات، وغيرهم من كافة العاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بقطاع الزراعة.

كما يستهدف مشروع التعاون تحسين معيشة السكان الريفيين في إطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة تطوير الزراعة والري ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر تنفيذ عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز منهج الأعمال الريادية الزراعية.

ويهدف البروتوكول الثاني، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز بحوث الصحراء، إلى تنفيذ مشروع للتنمية في محافظة جنوب سيناء، حيث يستهدف هذا المشروع تنفيذ أنشطة حصاد المياه في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتوثيق التجربة وإخراج مادة تدريبية وترويجية حول المشروع، كما يستهدف تأهيل كوادر شباب الخريجين وطلبة الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية، وتعريف المشاركين بمفهوم مصادر المياه غير التقليدية وأهميتها، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة.