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"الصحة" تشارك في الدورة الـ 68 للجنة المخدرات بـ "فيينا"

12:00 م السبت 22 مارس 2025

فعاليات الدورة الـ 68 للجنة المخدرات CND-68

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كتب- أحمد جمعة:

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات الدورة الـ 68 للجنة المخدرات CND-68 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك بوفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن الوفد المصري الرسمي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية شاركت في 4 جلسات عمل، مستعرضة التجربة المصرية المتميزة في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن النقاشات العلمية تضمنت جلسات حول الاستشارة العلمية بشأن الاستراتيجيات الموجهة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي وعلاجهما بين مرضى الإدمان، إلى جانب فاعلية حول العلاج ببدائل الأفيونات في إفريقيا، وعرض التجربة المصرية ضمن أبرز الممارسات وسبل تحسين الوصول للعلاج في إفريقيا.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن الجلسات تضمنت المشاركة في فعالية نظمها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالإضافة للوقاية من الأمراض الفيروسية المنتقلة عن طريق الدم لدى مرضى الإدمان، موضحة أن الوفد كان برئاسة الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة.

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لجنة المخدرات وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار
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