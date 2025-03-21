رسالة دكتوراه في النقل البحري عن تحسين دقة صور الأقمار الصناعية باستخدام "التعليم العميق"

القاهرة - مصراوي:

حصل الباحث محمد المليجي، على درجة الدكتوراة في تكنولوجيا النقل البحري "المسح الهيدروغرافي" والاستشعار عن بُعد، من معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن رسالته بعنوان "دمج بيانات الطائرات المسيرة / القمر الصناعي Sentinel-2 لتحديد خط الساحل ورسم الخرائط الساحلية وتصنيفها".

استخدم الباحث في رسالته التي أجريت بالتعاون مع جهات بحثية متعددة، تقنيات التعليم العميق (Deep Learning) لدمج الصور منخفضة الدقة التي توفرها الأقمار الصناعية مجانًا، مع الصور عالية الدقة من الطائرات المسيرة، ما أسفر عن تحسين دقة صور الأقمار الصناعية بنسبة 25%.

يتيح هذا الإنجاز للباحثين استخدام صور الأقمار الصناعية بدقة أعلى مجانًا، وبناءً عليه تم استخلاص تآكل الشواطئ الناتج عن الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه بشكل أكثر دقة، وبالتالي دعم عمليات اتخاذ القرار في هذا المجال.

تمت الدراسة تحت إشراف نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور أحمد الرباني – أستاذ هندسة الجيوماتكس بجامعة تورنتو متروبوليتان بكندا، والمشرف الأول على الرسالة والذي أمد الباحث بصور عالية الدقة عبر الطائرات المسيرة (DRONE)، والدكتور سعد مصباح عبدالرحمن – مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء بحري دكتور محمد إسماعيل محسب – المساح المسؤول بشركة فوجرو ورئيس شعبة البحوث سابقًا بالقوات البحرية.

أثنى الباحث في كلمته، على الدعم المتواصل فى البحث العلمى، والمقدم من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية، مما وفر استخدام موارد الأكاديمية العلمية والتقنية للخروج بمثل هذا البحث العلمى، كما توجه بالشكر إلى الربان الدكتور هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية، والربان الدكتور احمد سعد رئيس قسم الدراسات الأساسية البحرية، على دعمهما المتواصل لإخراج هذا العمل بالصورة المشرفة، وتذليل جميع العقبات التى تواجه البحث العلمي.