رئيس جامعة القاهرة يتفقد التوسعات الجديدة بمستشفى الثدي بالتجمع

القاهرة - أ ش أ

تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التجديدات والتوسعات الجديدة لمجمع العيادات الخارجية بمستشفى الثدي بالتجمع التابع للمعهد القومي للأورام، وهي أحد أكبر المؤسسات المتخصصة والمتكاملة لعلاج مرضى سرطان الثدي.

كما افتتح عبد الصادق العيادات الخارجية الإضافية لجراحة أورام الثدي، ووحدة المتابعة والتقييم بعد الجراحة، والتي ستُمكن الفريق الطبي من متابعة المريضات بدقة بعد العمليات، والتعامل مع أي مضاعفات طبقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، بتكلفة بلغت حوالي 21 مليون جنيه، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة داليا قدري مدير عام مستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عماد عبيد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الدين شاش مدير مستشفى الثدي، والدكتور مدحت السباعي استاذ العلاج بالأشعة، ولفيف من أساتذة الأورام بالمستشفى.

واستمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى شرح مفصل من الدكتور عماد الدين شاش حول مختلف الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى للمرضى بداية من التشخيص وحتى المتابعة، وعدد المترددين عليها، وعدد المرضى الجدد، كما تعرف على مساحة المستشفى وعدد غرف العمليات، والأجهزة المتوافرة بداخلها، والعيادات الخارجية، والمعامل وغيرها، وتفقد غرف أشعة الماموجرام، ووحدة الطب النووي، وغرفة المعجل الخطي، وغرفة تحكم المحاكي.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن التوسعات الجديدة تضمنت تجهيز عيادة متخصصة لعلاج الألم، والتي سوف تقدم خدماتها لأكثر من 6900 مريض سنويا، وتستهدف تحسين جودة حياة المريضات خلال رحلة العلاج.. مضيفا أنه سيتم قريبًا تشغيل وحدة متخصصة للعلاج الطبيعي لتوفير خدمات إعادة التأهيل الجسدي والنفسي للمريضات بعد الجراحة ولعلاج الوذمة الليمفاوية، حيث من المتوقع أن تقدم حوالي 140 جلسة علاج طبيعي شهريًا.

وتابع أن من بين الإنجازات التي حققتها مستشفى أورام الثدي توفير جهاز جديد ومتطور للفحص بالآشعة المقطعية من انتاج إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ويتميز بتعدد المقاطع (16 مقطعا) بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، ويتوافر به تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء في التشخيص السريع، ويمتاز بدقة تشخيص ومتابعة الأورام الصغيرة غير محددة المعالم بالرئة، وامكانية التفرقة بين الأورام الخبيثة والحميدة عن طريق دراسة شراهة الأورام للصبغة، لافتا إلى أن هذا الجهاز يخدم جميع مرضى المستشفى دون اضطرارهم للذهاب لمقر المعهد الرئيسي بفم الخليج، كما سيتم قريبًا توفير جهاز مسح ذري (جاما كاميرا)، وجهاز جديد للفحص بالموجات الصوتية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التوسعات التي شهدتها مستشفى أورام الثدي بالتجمع تُعد إضافة نوعية تعزز من دور المستشفى كمركز رائد يقدم الرعاية الشاملة والمتكاملة لمريضات سرطان الثدي بدءًا من التشخيص وحتى إعادة التأهيل، وتعد إنجازًا ضخمًا يستهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى على أعلى مستوى من الكفاءة ووفق الأكواد العالمية المتبعة في هذا الإطار.. موجها الشكر للقائمين على إدارة مستشفى الثدي والتي تُدار بأسلوب راقي ومتميز.

جدير بالذكر أن مستشفى الثدي تعُد أول مستشفى مُتخصص لعلاج سرطان الثدي بالمجان، ومنذ عام 2013 تم استقبال أكثر من 700 ألف مريض، وشهدت مؤخرًا توسعات تضمنت زيادة مساحة المستشفى من 16,000 إلى 25,000 متر مربع، وتزويدها بجهاز علاج إشعاعي، وتطوير الواجهات الخارجية وزيادة المساحات الخضراء والحدائق وتحسين الهوية البصرية لتحقيق الراحة النفسية للمرضى المترددين عليها، كما تمت زيادة مساحة الاستراحات وقاعات انتظار المرضى إلى الضعف (من 175 م2 إلى 350 م2)، وزيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية من 5 عيادات إلى 16 عيادة مجهزة طبقا للأكواد الطبية العالمية، إلى جانب استحداث صيدلية إكلينيكية جديدة بمساحة 190 م2 مجهزة بأحدث أجهزة تحضير العلاج الكيميائي والموجه وتطوير أنظمة الإطفاء، والمحولات واللوحات الكهربائية، ومحطة الغازات الطبية، والمرافق الصحية، كما تمت زيادة عدد أسرة ومقاعد إعطاء العلاج الكيميائي من 24 إلى 55 سريرا لعلاج 150 مريضًا يوميًا، وتزويد قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى بجهاز متطور للأشعة المقطعية، وجهاز أشعة تليفزيونية، وجهازين لفحص الثدي بالأشعة (ماموجرام)، واستحداث قسم جديد لعلاج الأورام بالإشعاع يشمل معجلا خطيا وجهاز محاكي بالأشعة المقطعية لإعطاء حوالي 80 جلسة علاج إشعاعي يوميًا.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوى: الحديث عن تخفيف الأحمال الصيف المقبل سابق لأوانه

مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر.. تعرف عليها

أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان