نشرة التوك شو| حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء يونيو المقبل

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الخارجية: تكلفة مشروع سد جوليوس نيريري تجاوزت 3 مليارات دولار

قال وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يُعد مشروعًا كبيرًا جدًا، مضيفًا: "نعتز بأن هناك تحالفًا مصريًا يشارك في إنجازه، إذ تتجاوز تكلفته 3 مليارات دولار، وقد تمكن التحالف المصري من تحدي نفسه من خلال إنجاز هذا المشروع رغم كل المشكلات والعقبات التي كانت موجودة على أرض موقع المشروع".

مصطفى بكري: كل ما يُشاع بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء غير صحيح

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير الكهرباء أوضح بشكل قاطع أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء في شهر يونيو المقبل، رغم الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.

وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": إن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي شدد على استمرارية التيار الكهربائي وتأمين احتياجات المواطنين دون انقطاع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

محلل سياسي: مصر تصدت لمخطط التهجير ولن تسمح بتنفيذه

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن نتنياهو ينقذ حكومته على حساب دماء الفلسطينيين، ويستمر في عدوانه، على الرغم من إتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مخطط التهجير سيفشل بقوة الموقف العربي الموحد، والواضح من معظم الدول العربية.

"بكري": مذبحة غزة مستمرة.. والموت والدمار يلاحقان الشعب الفلسطيني الأعزل

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المذبحة في غزة ما زالت مستمرة، والموت والدمار يلاحقان الشعب الفلسطيني الأعزل، في حرب إبادة لا هوادة فيها.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار"، أشار بكري إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تُرتكب في العلن، بينما يلاحق العار العالم والقانون الدولي الإنساني الذي فشل في حماية المدنيين.

أستاذ علوم سياسية: ترامب يُشعل غزة.. والدعم الأمريكي يُغذي العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورًا محوريًا في تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال إعطاء إسرائيل تفويضًا مفتوحًا للعمل العسكري.

وخلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح أن إدارة ترامب قدمت دعمًا غير مسبوق، شمل نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بضم الجولان، مما عزز من جرأة إسرائيل في مواصلة سياستها العدوانية، وحتى مع انتقال السلطة إلى بايدن، استمر هذا الدعم، وإن بأسلوب أقل علنية.

علي جمعة: الدين هو العلم والعبادة منتهى التدين

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق، أن العلم هو قمة النشاط، بينما تمثل العبادة منتهى التدين، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين الدين والتدين، حيث أن "الدين هو العلم، بينما التدين هو السلوك والعبادة".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن العلماء هم قادة الأمة، بينما ينقسم باقي المجتمع إلى نوعين: العُبّاد، الذين يلتزمون بالعبادات والطاعات، والدعاة، الذين يحملون مسؤولية نشر الدعوة وتصحيح المفاهيم، ولكنهم في المسائل العلمية يرجعون إلى العلماء المتخصصين.