"الصحفيين" تشكر مجلس الدولة لموافقته الإشراف على انتخابات مجلس النقابة

كتب-عمرو صالح:

وجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة النقيب خالد البلشي الشكر إلى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و 48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.

وأكد مجلس النقابة في بيان له تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته ، كما أكد ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص، الذي وافق على انتداب المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.

وأكد مجلس النقابة أنه اعتاد على مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013م، عقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993م، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، حيث أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019) وقد اتخذ مجلس النقابة نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013م، وأقرها المجلس الخاص وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.

وأكد مجلس النقابة أن اختيار المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة؛ لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين منذ 2013م-2019م.





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