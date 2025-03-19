بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عصر الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، فضلا عن الرد على أسئلة الحاضرين.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، من خلال الرابط التالي:



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