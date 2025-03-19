صور.. محافظ القاهرة يتفقد مبادرة تشجير المنطقة المحيطة بمترو صفاء حجازي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المبادرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع جمعية تنمية الزمالك لتشجير المنطقة حول محطة مترو صفاء حجازي بميدان صدقي بالزمالك.

رافق محافظ القاهرة في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء جمعية تنمية الزمالك.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها، مع الحفاظ على النباتات الموجودة لتحسين نوعية الهواء، وجودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك فاعل في التنمية التي تجرى على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة، ترحيب المحافظة بأي أفكار تسهم في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه قد تم مراعاة انتقاء النباتات التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه للحفاظ على جسم المترو.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة ستستكمل بتشجير شارع إسماعيل محمد بالتعاون بين جمعية تنمية الزمالك، والهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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