"الصحة" تطلق قافلة متخصصة لخدمات طب الأسنان بالأسمرات

كتب- أحمد جمعة:

نظّمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بمنطقة الأسمرات بمحافظة القاهرة، في إطار جهود تعزيز الخدمات الطبية في كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور مدحت منجي، خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب فريق من الأطباء المتخصصين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي والعلاج، بما في ذلك خلع الأسنان، الحشو، وتنظيف اللثة، لـ 78 حالة من المواطنين، بهدف تحسين صحة الفم والأسنان والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

أشار عبدالغفار، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، لضمان وصول الخدمات الصحية المتخصصة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

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