"الطفولة والأمومة": نجدة الطفل تلقت 66,645 مكالمة خلال الشهرين الماضيين

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت خلال شهري يناير وفبراير 2025 حوالي 66 ألفًا و645 مكالمة عبر خط النجدة 16000.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تعامل مع 3 آلاف و457 شكوى وطلب مساعدة وخدمة، وذلك من خلال الخط الساخن 16000 أو من خلال التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600.

وأشارت "السنباطي" في بيان اليوم، إلى أن 87% من إجمالي طالبي الخدمة كان للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، وأن 13% كان طلبًا للاستشارات النفسية والقانونية، لافتةً إلى أن الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل تنوعت ما بين "الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، وزواج الأطفال، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، وتقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل الشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز، والتهديد".

وقالت إن أكثر المحافظات طلبًا للخدمة كانت محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية"، مؤكدةً أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ممثلًا في الإدارة العامة لنجدة الطفل، قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس يوفر خدمة تقديم الاستشارات الهاتفية المجانية، سواء القانونية أو النفسية، عبر الخط الساخن 16000، فضلًا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.

ووجهت "السنباطي" الشكر لكافة الجهات المعنية التي تتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنقاذ الأطفال وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، وعلى رأسها النيابة العامة "مكتب حماية الطفل" بمكتب المستشار النائب العام، والتي لا تدخر جهدًا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة في القانون والمواثيق الدولية، وكذلك وحدات حماية الطفل بالمحافظات، التي تستقبل الشكاوى على مدار الساعة للتدخل السريع، فضلًا عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التي تتعاون مع المجلس.

ومن جانبه، أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أنه يتم استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة، سواء من خلال الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يتم استقبال كافة الشكاوى الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وكل ما يشكل خطرًا عليهم، ويتم التعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة من خلال مسارات إحالة تتفق مع درجة ونوع العنف والإساءة، ويتم التعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال، فضلًا عن التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددًا من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع هذه الحالات.

وأضاف أن وحدة الدعم القانوني الملحقة بالإدارة العامة لنجدة الطفل، والتي تضم عددًا من المحامين، تقدم المساندة القانونية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل قانوني، فضلًا عن وحدة الرصد والإعلام والتواصل الاجتماعي، التي تقوم برصد كافة الحالات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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