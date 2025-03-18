4 حالات لإلغاء تصاريح الأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية

كتب- محمد نصار:

يحق لجهاز شئون البيئة، إلغاء التصاريح الممنوحة لإقامة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، بدون إنذار في الحالات التالية:

1- مخالفة الشروط البيئية والصحية أو إهمال إجراءات التأمين.

2- التأخر في دفع الرسوم لمدة شهر عن موعد الاستحقاق.

3- مخالفة تعليمات إدارة المحمية أثناء تنفيذ النشاط.

4- مخالفة أي بند من التصريح أو تجاوز الضوابط المحددة.

يأتي ذلك بعد أيام من أزمة التعديات الاستثمارية داخل محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب والتي أثارت جدلًا واسعًا، وسط مطالبات بوقف هذه الأعمال حفاظًا على الثروة الطبيعية لمصر.

وردت وزارة البيئة، بأن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القوانين واللوائح المنظمة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند ممارسة أي نشاط داخل المحميات.

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